Yeni doğan bebeklerden biri hastanede ihmalden öldü

08 Kasım 2024 00:50 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:53

Aydın'da özel bir hastanede ikiz bebeklerini kucağına alan aile hastanenin ihmali sebebiyle birini kaybetmenin acısını yaşadı. Aile üyeleri haberi alınca fenalık geçirdi.

Aydın​'da Ege Liva Hastanesi'nde yaşanan bebek ölümü aileyle hastaneyi karşı karşıya getirdi. Efeler​ İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan hastanede ikiz bebeklerini kucağına alan aile acı haberle sarsıldı. Yakınları ihmal iddiasıyla hastaneye tepki gösterince gerginlik yaşandı.

Bebeklerinin dünyaya geldiğinde sağlıklı olduğunu söyleyen aile, hastaneyi suçladı. Annesi kucağına alıp emzirdiği bebeğinin ölüm haberiyle fenalaştı.

Polis ekiplerinin görev aldığı hastanede gergin bekleyiş devam ederken, bebeğin ailesi çocuklarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu arada hastanedeki hekimlerin olaydan sonra hastaneyi terk ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.