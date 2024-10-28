Yeni doğmuş bebek ölümle burun buruna kaldı: Yol bile vermediler

28 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 23:21

Antalya'da bir sürücü, erken doğan ve yoğun bakıma kaldırılması gereken bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansa yer vermedi. Sosyal medyada dikkat çeken o görüntüler sonrası adli işlem başlatıldı.

Antalya​'nın Manavgat​ ilçesinde erken doğan bir bebeği hastaneye götüren ambulansa bir araç ısrarla yol vermedi. 28 Ekim gecesi saat 03.10'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Ambulans​ şoförü ne kadar ısrar etse de yolu alamadı.

Alınan bilgilere göre erken dünyaya gelen bebek yenidoğan ünitesi bulunmadığı için hayati risk sebebiyle Antalya'ya sevk edilmek istendi. Sürücü ambulansın yol istemesine rağmen geçiş için yolu açmadı. Olay ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle bebeğin Antalya'daki başka bir hastaneye sevki için yola çıktıklarını söyledi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı.