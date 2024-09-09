Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Bakan Tekin'den Narin açıklaması

09 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:40

2024- 2025 eğitim öğretim yılı bu sabah itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin konuşmasında Türkiye'yi derinden sarsan Narin cinayetiyle ilgili "Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum." dedi.

2024- 2025 eğitim öğretim yılı bu sabah itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satırbaşları;

Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum.

Yeni eğitim öğretim yılı ilk ders etkinliğiyle başladı. Bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık.

NARİN AÇIKLAMASI

Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz en yakın zamanda olayın faillerinin hesap vereceğini inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum.

Tekrar eğitim öğretim yılımızın öğretmenlerimiz ,öğrencilerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz ve bütün milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle de öğretmen arkadaşlarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyorum.

ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASI

Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamaya devam edeceğiz. Deprem bölgesi ve taşıma kapsamındaki öğrencilerimize yemek uygulamasına devam edeceğiz.