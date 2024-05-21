Yeni evli çifte büyük şok! 22 dakikada düğün takıları çalındı

21 May 2024 11:03 - Güncelleme : 21 May 2024 11:16

İstanbul Sultanbeyli’de meydana gelen olayda yeni evli çift hayatlarının şokuyla karşılaştı. 10 günlük evli Bayraktar çiftinin düğünde takılan takıları kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 22 dakikada çalındı.

Altınları kısa sürede çalan hırsızlar kapıyı da 3 kez kilitleyerek evden uzaklaştı. Eve geldiklerinde altınlarının olmadığını gören çift polise şikayetle bulundu.

22 DAKİKADA 700 BİN TL'LİK ALTINLARI ÇALINDI

Olay sonrası konuşan ev sahibi Ömer Kazım Bayraktar, “20 Nisan’da evlendik 2 Mayıs’ta evimize 3 tane bayan hırsızın girdiğini fark ettik. 22 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 700 bin TL’lik düğünde takılan ziynet eşyamız çalındı. Kapıda zorlama yok, maymuncuk yardımıyla açıldığını düşünüyoruz. Görüntüler sonrası 3’üncü günde kimlikleri tespit edip edildi.

Bu gün 19’uncu gün henüz bir gelişme olmadı. Balayına yazın gitmeyi düşünüyorduk. Altınlarımız ile planımız vardı. Düğün borçlarını kapatarak kalanı ile yatırım yapacaktık. Sonuç bekliyoruz” diye konuştu.