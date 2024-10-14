Yeni hafta yağmurlu başlıyor: Meteoroloji 'Dikkatli olun' diyerek uyardı! İşte 14 Ekim 2024 hava durumu raporu

14 Ekim 2024 05:28 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 05:34

Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini yayımladı. Yurdun kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde ise hafta başında kuvvetli yağışlar görülecek. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü son raporunu açıkladı. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olun çağrısı yapıldı.

SİS VE PUS BEKLENİYOR

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 14 EKİM HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL​ 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu