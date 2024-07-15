Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 ilde sarı alarm verdi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Temmuz hava durumu

15 Temmuz 2024 03:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 03:57

Türkiye son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktı. Temmuzda ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı yağışları da tetikliyor. Bu durum sel ve su baskınlarına yol açıyor.

6 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

TRT Haber'in haberine göre Meteroroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu akdeniz'de yağışlar görülecek" dedi.

Yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yine Karadeniz bölgesinde yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

"Önümüzdeki 3 gün boyunca Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebilir. Toz taşınımının sebep olabileceği; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz."

Bir diğer uyarı da rüzgar için. Rüzgarın; Marmara’nın güney batısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE YAĞIŞ YOK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada sıcaklık kademeli olarak artacak.

3 büyük kentte önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında seyredecek İzmir'de ise 38 dereceleri bulacak.

İŞTE 15 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 21°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 39°C

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Karaman, Aksaray ve Konya, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 24°C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, yarın (Pazartesi) Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık