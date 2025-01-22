Yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 01:55 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 01:59
İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 5 ilde yeni mahkemeler kurulacak. İşte detaylar...
Adalet Bakanlığınca hazırlanan İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre;
- Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Bitlis ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,
- Hakkari'de 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin ‘Hakkari ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,
- Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Kırşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,
- Nevşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Nevşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine,
- Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Sinop ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı