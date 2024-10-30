Yeni işe başlayan adamın başına gelmeyen kalmadı! Öğrendiği şeyle şoke oldu: Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak

30 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:46

Yıllardır yevmiye ile çalışan inşaat işçisi Mehmet Karabulut, sigortalı bir işe girmek isteyince 11 yıldır devam eden bir davanın sanığı olduğunu öğrendi. Mahkemenin aynı isimli iki kişiyi karıştırdığı olayda, Karabulut, yanlışlığın düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyor.

Mahkeme, Karani oğlu Mehmet Karabulut ile Mehmet oğlu Mehmet Karabulut’u ayırt edemeyince yeni işe başlayacak adamın başına gelmeyen kalmadı. Karani oğlu Mehmet Karabulut'u bulamayan mahkeme faturayı Mehmet Karabulut'a kesti. Yaşananlara inanamayan Karabulut, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyor.

"ARADIĞINIZ MEHMET BİZİM MEHMET DEĞİL, KARIŞTIRMIŞSINIZ"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yıllarca yevmiyeyle inşaatlarda kayıtsız çalışan Mehmet Karabulut ilk kez kadrolu bir işe girip maaşına haciz gelince 11 yıldır devam eden bir davanın sanığı olduğunu öğrendi. Avukatı mahkemeye başvurup, “Aradığınız Mehmet bizim Mehmet değil, karıştırmışsınız” diye dilekçe verdi. Ancak mahkeme anne ve baba isimleri uymadığı gibi TC’leri de farklı olan işçi Mehmet’e 450 bin liralık faturayı yükledi.

MAHKEME PARAYI ÖDEMESİNİ İSTİYOR

Mağdur İbrahim Yılmaz, dolandırıcılardan dairesi ve parasını geri almak için 2013’te dava açıyor. Şüpheliler arasında Mehmet Karabulut da görünüyor. Dava 2018’de sonuçlanıyor. Mahkeme o dönemin parasıyla 449 bin 458 bin liralık alacağın Mehmet Karabulut dahil tüm suçlulardan müteselsilen tahsil edilmesine karar veriyor. Öte yandan Mehmet oğlu Mehmet Karabulut, mahkeme kaleminin Karani oğlu Mehmet Karabulut’u dosyaya yazarken yanlışlıkla kendi TC’sini yazmış olabileceğini belirtip düzeltme istiyor. Ancak mahkeme, başvuru süresinin geçtiği gerekçesiyle başvuruyu reddedip TC’leri dahi kontrol etmeden paranın ödenmesini istiyor. Maaşından yok yere kesinti başlayan Karabulut şimdi yüksek yargı ve ardından Anayasa Mahkemesi’nde yanlışı düzelttirmeyi hedefliyor.