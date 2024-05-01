Yeni proje hayata geçti: Cenaze evlerinde ikram geleneği son buluyor!

01 May 2024 17:57 - Güncelleme : 01 May 2024 18:00

Sivas Belediyesi, yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaşmak amacıyla "Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden" projesini hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim vaatlerinden biri olan proje kapsamında, cenaze evlerine kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan 40 kişilik menüler ikram edilecek.

Proje kapsamında:

Her cenaze evine 40 kişilik menü ikram edilecek.

Yemekler, kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşacak.

Yemekler, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde hijyenik koşullarda hazırlanarak paketlenecek.

Paketler, her cenaze evine ayrı ayrı ulaştırılacak.

Proje yöre sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Projenin farklı kentlere de örnek olması bekleniyor.