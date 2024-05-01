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01 May 2024 17:57 - Güncelleme : 01 May 2024 18:00

Yeni proje hayata geçti: Cenaze evlerinde ikram geleneği son buluyor!

Sivas Belediyesi cenaze evlerine yemek ikramı başlattı. Yemekler, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde hijyenik koşullarda hazırlanarak paketleniyor ve her cenaze evine ayrı ayrı ulaştırılıyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas Belediyesi, yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaşmak amacıyla "Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden" projesini hayata geçirdi.

Yeni proje hayata geçti: Cenaze evlerinde ikram geleneğin son buluyor! - 1. Resim

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim vaatlerinden biri olan proje kapsamında, cenaze evlerine kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan 40 kişilik menüler ikram edilecek.

Yeni proje hayata geçti: Cenaze evlerinde ikram geleneğin son buluyor! - 2. Resim

Proje kapsamında:

  • Her cenaze evine 40 kişilik menü ikram edilecek.
  • Yemekler, kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşacak.
  • Yemekler, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde hijyenik koşullarda hazırlanarak paketlenecek.
  • Paketler, her cenaze evine ayrı ayrı ulaştırılacak.

Proje yöre sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Projenin farklı kentlere de örnek olması bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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