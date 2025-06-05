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Yeni radar sisteminde af yok! Hız sınırını aşanlara 5 günde yarım milyon ceza

Düzce'de bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde, yapay zeka destekli radar sistemiyle 5 günde kural ihlali yapan 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza uygulandı.

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Yeni radar sisteminde af yok! Hız sınırını aşanlara 5 günde yarım milyon ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 10:31

Dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş yollara döküldü. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin şehirlerarası yolculuk yapması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. Bu kapsamda trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Yeni radar sisteminde af yok! Hız sınırını aşanlara 5 günde yarım milyon ceza

YAPAY DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artırdı.

Ekipler, ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli “Trafidar” sistemini devreye aldı.

Yeni radar sisteminde af yok! Hız sınırını aşanlara 5 günde yarım milyon ceza

KURAL İHLALİNİ ANINDA TESPİT EDİYOR

Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor.

Yeni radar sisteminde af yok! Hız sınırını aşanlara 5 günde yarım milyon ceza

Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.

D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı tatili kaç gün?
2025 Kurban Bayramı 5 Haziran Perşembe arefe ile başlıyor. 6 Haziran Cuma ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak takvimlerde işaretlendi. Dört gün süren dini bayram 9 Haziran Pazartesi akşamı sona eriyor.
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