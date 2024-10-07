Yeni tehlike katil Semih Çelik'in telefonundan çıktı! İncel grubunun mesajları ifşa oldu: Emniyet güçleri harekete geçti

07 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:07

Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i korkunç şekilde katletmesinin ardından Çelik'in telefonundan çıkanlar ekipleri harekete geçirdi. Katilin İncel isimli gruptaki kişilerle mesajlaşmaları ortaya çıkınca taciz, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapan kişiler gözlem altına alındı.

İstanbul​ Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i korkunç şekilde katletmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Caninin evinde bulunan resimler, objeler dikkat çekerken telefonunda yapılan incelemelerde büyük bir tehlike göze çarptı. Çelik'in kadın nefreti kusan, katilleri adeta kahraman ilan eden İncel​ grubuyla yazışmaları ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu detay sonrası birçok vatandaş incel grubunu araştırmaya başladı.

MESAJLAR BİR BİR İFŞALANDI

Semih Çelik'in de aralarında bulunan bu grubun aralarında geçen sohbetler sosyal medyada bir bir ifşa edildi. Kadın nefretini körükleyen grup için emniyet güçleri de düğmeye bastı.

HESAP VE SİTELER GÖZLEM ALTINDA

81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün Siber devriye ekiplerince 7/24 usulüyle internet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, “incel” akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı.

PEKİ KİM BU İNCEL'LER?

Euronews, İncel kavramını şöyle tanımladı:

• Genellikle erkek olup, cinsel deneyim eksikliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan kişiler olarak tanımlanırlar.

• Görünümün cinsel ilişki ve toplumsal hiyerarşide tek kriter olduğunu düşünüyorlar.

• Görünüme dayalı toplumsal hiyerarşide en altta olduklarını ve bunun değişmeyecek bir durum olduğunu düşünüyorlar.

• İstemsiz bir bekarlığa mahkum oldukları düşünüyorlar.

• Kendileri de dahil tüm erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu savunurlar.

• Kadınlarla başarılı şekilde etkileşim kuranları aralarına almazlar.

• Kadınlara karşı suç işlemiş kişileri idol olarak benimserler.

• Hayatlarından memnun olmayan inceller ölürken yanlarında birilerini götürmek düşüncesiyle başka insanlara da saldırabilirler.