Yeni yılla beraber 3 aylar da başladı: Regaip Kandili idrak edilecek

01 Ocak 2025 00:50 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 00:56

Müslümanlar için rahmet ve bereketle dolu bir dönem olan üç aylar, dini hissiyatları güçlendirmek ve ibadet yoğunluğuyla ruhu arındırmak isteyenler için kapılarını aralıyor. Bu manevi yolculuğun ilk durağı olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da belli oldu.

İslam​ alemi için rahmet ve bereketle dolu "üç aylar" başladı. Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan bu özel gece, İslam dünyasında "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

"Regaip" kelimesi, sözlükte "rağbet edilen, değerli ve bol bağış" anlamına gelirken, hadis ve fıkıh literatüründe "sevap, mükafat ve faziletli ameller" anlamlarında kullanılıyor. Bu gecede Müslümanlara; Kur’an-ı Kerim okumaları, istiğfar etmeleri, dua ve zikirle meşgul olmaları tavsiye ediliyor.

RAMAZAN AYINA 2 AY KALDI

Miraç Kandili: 26 Ocak

Berat Kandili: 13 Şubat

Ramazan Ayı Başlangıcı: 1 Mart

Kadir Gecesi: 26 Mart

Ramazan Bayramı: 30 Mart

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili ve ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, bu manevi yolculukta önemli duraklar olacak. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de "Bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olacak.