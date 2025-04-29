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 | Selahattin Demirel

Yeniden Refah Partili yönetici Belediye Başkan Yardımcısı'nın kafasına şekerlikle vurdu

Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü görüşme sırasında kafasına şekerlikle vurarak yaraladı. Başkan yardımcısı hastaneye kaldırılırken İl Başkan Yardımcısı görevden alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 18:59

Yeniden Refah Partili Dulkadiroğlu Belediyesi'nde iddiaya göre, yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, belediye hizmet binasına gelerek Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile görüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görüşme sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Karataş, odadaki şekerlikle kafasına vurarak Latif Öztürk'ü yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkan yardımcısını hastaneye kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Karataş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.

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