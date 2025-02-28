Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yeniden Refah ve MHP arasında telefon krizi! Erbakan gerçekleri tek tek açıkladı

Siyasette ilginç bir kriz yaşanıyor. MHP ile Yeniden Refah Partisi arasında 2telefonu neden açmadınız?' polemiği gündemdeki yerini koruyor. Basında ve sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, YP lideri Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Fatih Erbakan, telefon edildiği esnada toplantı halinde olduklarını, toplantının ardından geri aradıklarında ise cevap alamadıklarını, böyle bir tabloyla karşılaşmalarının üzücü olduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerle yaptığı temaslar kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gelerek Fatih Erbakan ile görüştü.

İki isim basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

MHP İLE YENİDEN REFAH ARASINDA TELEFON KRİZİ

Yeniden Refah lideri Erbakan, kendisine yöneltilen Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP ile yaşanan telefon krizi hakkındaki soruya yanıt verdi.

MHP tarafından kendilerinin arandığında Başkanlık Divanı ile birlikte MYK toplantısında olduklarını belirten Erbakan, kendilerine gelen telefondan iki saat sonra haberdar olduklarını belirterek geri dönüş yaptıklarını ifade etti.

Sözlerine devam eden Erbakan, "Ne olduysa bu iki saat içinde oldu" diyerek MHP'ye geri dönüş yaptıklarında telefonlara yanıt alamadıklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiği iddia edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Derbi için kaç polis görevlendirildi? O iddialara yalanlama geldi
Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama

Sıkça Sorulan Sorular

Erbakan ve Bahçeli arasındaki telefon krizi nedir?
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiği iddia edilmişti.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.