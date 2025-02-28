Yeniden Refah ve MHP arasında telefon krizi! Erbakan gerçekleri tek tek açıkladı

Siyasette ilginç bir kriz yaşanıyor. MHP ile Yeniden Refah Partisi arasında 2telefonu neden açmadınız?' polemiği gündemdeki yerini koruyor. Basında ve sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, YP lideri Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Fatih Erbakan, telefon edildiği esnada toplantı halinde olduklarını, toplantının ardından geri aradıklarında ise cevap alamadıklarını, böyle bir tabloyla karşılaşmalarının üzücü olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerle yaptığı temaslar kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gelerek Fatih Erbakan ile görüştü.

İki isim basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

MHP İLE YENİDEN REFAH ARASINDA TELEFON KRİZİ

Yeniden Refah lideri Erbakan, kendisine yöneltilen Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP ile yaşanan telefon krizi hakkındaki soruya yanıt verdi.

MHP tarafından kendilerinin arandığında Başkanlık Divanı ile birlikte MYK toplantısında olduklarını belirten Erbakan, kendilerine gelen telefondan iki saat sonra haberdar olduklarını belirterek geri dönüş yaptıklarını ifade etti.



Sözlerine devam eden Erbakan, "Ne olduysa bu iki saat içinde oldu" diyerek MHP'ye geri dönüş yaptıklarında telefonlara yanıt alamadıklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiği iddia edilmişti.