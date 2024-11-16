'Yenidoğan Çetesi', 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak! Bebek katilleri için hesap vakti

16 Kasım 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:46

Türkiye'nin gündemine oturan, en az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, 18 Kasım Pazartesi günü başlanacak. Bebek katili sanıklar hakkında 582 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren detaylar! Bebeklerin kanlarını bile kullanmışlar

Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren detaylar! Bebeklerin kanlarını bile kullanmışlar

Yenidoğan Çetesi​ çökertildi, 12 bebeğin ölümü Türkiye​'nin gündemine yerleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi​'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları tespit edilen 47 sanığın yargılanmasına 18 Kasım'da başlanacak.

18 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAKLAR

Dava kapsamında, 22'si tutuklu 47 sanık "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak" ve "yardım etmek", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "sahtecilik", "ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" ve diğer suçlardan hakim karşısına çıkacak.

582 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıklardan doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNE İSE 589 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

HEMŞİRE VE DİĞER GÖREVLİLERE İSE 437 YILA KADAR HAPİS

Aralarında hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturmada adı geçen geçen 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edilmişti.

ORTAYA ÇIKAN VE KAN DONDURAN KONUŞMALAR...

Öte yandan yenidoğan çetesine mensup kişilerin birbirleriyle yaptığı kan dondurucu konuşmalar ortaya çıkmıştı.

İşte o konuşmalardan bazıları:

Hemşire: "Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!"

Doktor: "Entübe edelim."

Hemşire: "Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi aynı."

Doktor: "Ok"

Hemşire: "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."

Diğer yandan yine ortaya çıkan bir başka görüşmede, çete üyelerinin insanlıktan nasibini almamış olması adeta kan dondurmuştu.

Kayıtlarda çete üyelerinin; bebek ölümlerine kayıtsız kaldıkları, bebekler ölürken aralarında şakalaştıkları, tamamen para kazanmak için bu eylemleri sergiledikleri, bebek ölümlerinden rahatsız olmadıkları, gerçek ölüm nedenlerini gizlemeye çalıştıkları, dinlenme ihtimallerine karşı da önlem aldıkları görüldü.