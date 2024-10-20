Yenidoğan çetesi bu ihbarla ifşa oldu: 'Kan emici vatan hainleri'

20 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:48

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelere sevk edip burada para kazanmak uğruna ölümlerine neden olan çete hakkındaki operasyonu başlatan CİMER ihbarı ortaya çıktı. İhbarı yapan kişinin kullandığı cümleler kan dondurdu.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan yenidoğan bebek çetesi soruşturmasının detayları su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Durumu acil olan yenidoğan bebekleri anlaştıkları hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve en az 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik soruşturmayı CİMER'e yapılan bir ihbar başlatmıştı. Söz konusu ihbarda kullanılan ifadeler soruşturma dosyasında yer aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2023 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ve çetenin çökertilmesinin ilk adımı olan o ihbarda yazanlar vicdanları sızlattı.

PKK DETAYI!

Bebek katimi çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın eski bir PKK hükümlüsü olduğu da vurgulanan ve bu şahsın İlker Gönen ile birlikte SSK'yı dolandırdığı belirtilen ihbar yazısında çetenin eylemlerine ilişkin detaylı bilgilere yer verildi. Çetenin Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, (eski) Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve daha birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadıkları belirtildi.

"KAN EMİCİ VATAN HAİNLERİ"

İnsani ve tıbbi açıdan uygun olmayan koşulların ve daha birçok nedenden çok sayıda bebeğin insanlık dışı bir şekilde öldüğü belirtilen ihbarda, "Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandılar. Bebeklerin ölümüne sebep oldular. Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli" ifadeleri kullanılmış.

ANİ BASKIN YAPILMASINI TAVSİYE ETMİŞ

İhbarda bulunan vatandaş yazısının son kısmında ise adı geçen hastanelerin ani bir şekilde baskınla denetlenmesi halinde durumun ortaya çıkarılacağını belirterek, "Bu ölen bebekler, sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur'' ifadelerine yer vermiş.