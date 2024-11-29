Yenidoğan Çetesi davasında 10. gün! Fırat Sarı'nın tüm mal varlıklarına el konuldu

29 Kasım 2024 09:22 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:17

Yenidoğan Çetesi davasında 10. güne girildi. Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul’da bebekleri kendi anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam etti. Öte yandan kapatılan 12 hastaneye kayyum atandı ve 26 şüphelinin de mal varlıklarına el konuldu. Davaya 2 Aralık Pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edilecek. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu İstanbul’da bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç​ sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi​ yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu​ toplam 47 sanığın yargılandığı davada 10. güne girildi. Dava tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam etti.

"FIRAT SARI BAŞHEKİMİ TEHDİT ETTİ"

Davanın 9. duruşmasında sanıklardan Fırat Sarı’nın, ilaçlarda yolsuzluk yaptığından şüphelenen başhekime hakaret edip tehdit ettiği öne sürüldü. Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleyen ve yok eden, bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmeyen ve Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işleyen tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunma yaptı. Özel Güney hastanesinin sahibi Yurtoğlu, "Bir arkadaşımın önerisiyle Fırat Bey’i aradım. Kendisi hastaneye geldi. Konuştuk, birçok hastaneye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Kabul ettik ve süreç başladı. Bir süre hemşire geldi, doktor geldi, geceleri sıkıntı olunca kendileri geldi. Sıkıntılar olunca bana ulaşıldı, 'danışmanlık şirketinde sıkıntılar var, uyardık bir de siz konuşun' dedi. Ben de Fırat Bey’i görüşmek için çağırdım. Fırat Bey ile konuşmaya başladık ama başhekimi tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Başhekimimiz bağırdı, 'bir türlü ilacı izah edemiyorsun' diye. O da 'böyle bir şeyi kabul etmiyorum' dedi. Ben de 'tamam artık sizinle çalışmıyoruz' dedim" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ SANIKLAR DİNLENİYOR

Davanın 10'uncu gününde 7 tutuksuz sanık savunmalarını yapıyor. İlk olarak 81 yaşındaki Reyap Hastanesi Başhekimi Hıdır Yüksel savunma yaptı. Çalıştığı yerde hiçbir usulsüzlüğe yer vermediğini anlatan Yüksel, iddiaları reddederek "Sadece Fırat Sarı ile Cansu ve Mehtap hemşireleri tanıyorum. Reyap Hastanesi'nde yüzde 7 ya da yüzde 10 hissem var." dedi.

"OTOPSİ TALEP EDİYORUZ"

Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme ile resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği iddianamede aktarılan Ali Aksu da savunma yaptı. Aksu, Opara bebek hakkında uzman görüşünün eksik ve hatalı olduğunu savundu. "Opara, 6 aylık olmasına rağmen 5 kilo ağırlığında. Normalde 7,5-8 kilo olması beklenir. Yani ciddi bir gelişim geriliği var. Keşke Opara bebeğe otopsi yapılsaydı. Biz otopsi yapılmasını talep ediyoruz." dedi. "Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının işbirliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu ve basın eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı tarafından sanığa, hastane ile Fırat Sarı arasında yapılan anlaşma soruldu. Sanığın konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı “Mahkeme heyetinin önüne gelene kadar sormadınız mı bu anlaşmayı Fırat Sarı ile kim yaptı diye? Basın bize yargısız infaz yaptı diyorsunuz ama buraya gelene kadar kendiniz bir araştırma yapmadınız mı ?” dedi. Sanık ise cevap olarak “Fırat Sarı’ya yapılan ödeme aylık 60-70 bin TL gibi bir rakam görünüyor bu rakamlar bize ulaşmaz” dedi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Fırat Sarı ve sahibi olduğu Medicence şirketine bağlı kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Kararda kişilerin banka hesaplarına bloke koyularak hesapları donduruldu. Taşınmazlarına da şerh konularak varlıklar üzerinde işlem yapmaları engellendi. Söz konusu karar, Fırat Sarı ve şüpheliler hakkında devam eden bir diğer soruşturma dosyası kapsamında usulen alındı. Yargılama tamamlanana kadar tedbir kararları uygulanmaya devam edecek.

KAPATILAN HASTANELERE KAYYUM ATANDI

Yenidoğan Çetesi​ yöneticisi ve üyelerinin mal varlığına el konuldu. 12 şirkete ise soruşturma kapsamında kayyum atandı. Mal varlıklarına el konulan kişilerin Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı, Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Halis Başlı, Murat Mantuş, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı, Serhad Sarı olduğu öğrenildi. Yenidoğan Çetesi'nin kapatılan hastanelerine ise kayyum atandı. İşte o hastaneler...

1- Avcılar Hospital Hastanesi

2- Özel Doğa Hospital Hastanesi

3- Özel TRG Hospitalist Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi

4- Esenler Güney Hastanesi

5- Özel Birinci Hastanesi

6- Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul​ Şafak Hastanesi

7- Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

8- Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi

9- 'Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

10- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketinin tamamı,

11- Gmz Sağlık Hizmetleri İnş. Ve Tur. Lim. Şti. Şirketinin tamamı,

12- Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş Şirketinin tamamı

DURUŞMA 2 ARALIK PAZARTESİ DEVAM EDECEK

Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine, 2 Aralık Pazartesi günü tutuksuz sanıklarınsavunmaları ile devam edilecek.