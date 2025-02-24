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 | Baran Aksoy

Yenidoğan çetesi davasında 3. duruşma! Tahliye kararı verildi

Yenidoğan çetesi davasında ara verilen üçüncü duruşma bugün yeniden görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 21 Nisan’a ertelerken, 25 tutuklu sanıktan 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Yenidoğan çetesi davasında 3. duruşma! Tahliye kararı verildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:40

Para için 10 bebeğin ölümüne sebep olan Yenidoğan çetesi hesap vermeye devam ediyor. 3. duruşmanın ilk iki gününde tanıklar ve sanıklar dinlenmiş, Sağlık Bakanlığı Meslek Kurulunun kararıyla doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 34 sanığın 3 yıl meslekten men edilmesine karar verilmişti.

25’i tutuklu 46 sanık, Bakırköy 22. Ağır ceza mahkemesinde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme bu kez, sanık avukatlarına kulak verdi.

YETERLİ DELİL OLMADIĞINI SAVUNDU

İddianameye göre; çete lideri Fırat Sarı’nın avukatı yargılama için yeterli delil olmadığını, tape kayıtları üzerinden bir soruşturma yürütüldüğünü savundu. Tüm ölümlerle ilgili inceleme talep ettiklerini söyledi. Bebeklerin prematüre doğmasının müvekkilinin suçu gibi gösterildiğini iddia etti.

'DAVANIN TEMELİ DOLANDIRICILIK'

Aranın ardından savunma yapan tutuklu sanık Damla Atak’ın avukatıysa 10 bebeğin ölümüne rağmen davanın temelinin dolandırıcılık olduğunu öne sürdü. Dursun Eryılmaz'ın avukatı da savunma haklarının engellendiğini iddia etti. İlker Gönen’in intiharını hatırlatarak "Sadece ruhsal çöküntü değil, bedensel çöküntü de başladı” dedi.

KURTLAR VADİSİ REPLİĞİYLE SAVUNMA

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor." diye konuştu.

BUGÜN ARA KARAR VERİLECEK

Yenidoğan Çetesi Davası 3’üncü duruşmasında ara karar bugün verilecek. Duruşma saat 10’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda başladı. 25 tutuklu sanık tahliye bekliyor, Savcılık tutukluluk hallerinin devamını talep etti; tutuklu sayısı artabilir.

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YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI NEDİR?
Yenidoğan Çetesi soruşturması, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, anlaşmalı özel hastanelerde bilinçli olarak ölümüne sebep olan suç çetesi hakkında yürütülen davadır.
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