Yenidoğan Çetesi davasında altıncı gün!

23 Kasım 2024 08:38 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 08:41

Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul’da bebekleri kendi anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada altıncı güne girildi. Bugün örgüt lideri Fırat Sarı’nın savunma yapacağı bekleniyor...

Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün! Pişkin savunmaları 'bu kadar da olmaz' dedirtti: 'Tüm Türkiye’nin dedikodu yaptığı bir konuya dönüştü'

Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün! Pişkin savunmaları 'bu kadar da olmaz' dedirtti: 'Tüm Türkiye’nin dedikodu yaptığı bir konuya dönüştü'

Yenidoğan çetesi davasında dördüncü gün! Bebek katilleri her şeyi tek tek itiraf ediyor: "Ölen bebekler..."

Yenidoğan çetesi davasında dördüncü gün! Bebek katilleri her şeyi tek tek itiraf ediyor: "Ölen bebekler..."

Türkiye'yi sarsan İstanbul’da bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi​ yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada altıncı güne girildi.

Davanın beşinci oturumunda örgütün kilit isimlerinden ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ve örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen savunma yaptı. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir savunmasında "Hasta yönlendirmesi yaptığımdan dolayı maddi bir kazanç elde ettiğimi kabul ediyorum." derken İlker Gönen ise savunmasında, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" dedi.

Davanın altıncı oturumu bugün saat 10.00'da başlayacak. Duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı’nın savunma yapacağı öğrenildi.