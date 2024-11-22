Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün!

22 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:47

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve yoğun bakıma aldıkları bebekleri ölüme sürükleyen yenidoğan çetesi bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı. Üye ve yöneticilerin yargılandığı davada kan donduran ifadeler gelmeye devam ederken dün hakim karşısına geçen sanık Tuğçe Toptemel'in bebek ölümlerinden rahatsız olmasına rağmen herhangi bir şikayette bulunmadığını itiraf etmesi şaşkına çevirdi.