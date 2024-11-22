Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün!
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve yoğun bakıma aldıkları bebekleri ölüme sürükleyen yenidoğan çetesi bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı. Üye ve yöneticilerin yargılandığı davada kan donduran ifadeler gelmeye devam ederken dün hakim karşısına geçen sanık Tuğçe Toptemel'in bebek ölümlerinden rahatsız olmasına rağmen herhangi bir şikayette bulunmadığını itiraf etmesi şaşkına çevirdi.
İstanbul'da anlaşmalı oldukları hastanelere hastanelere bebek sevki yapan ve yoğun bakımda uyguladıkları yanlış ve kasti tedavilerle bebekleri öldüren yenidoğan çetesi beşinci kez hakim karşısına geçti. Çete lideri Fırat Sarı'nın da bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık tek tek bebek ölümlerinin hesabını vermek için çapraz sorguya alınıyor.
"VİCDANIM RAHAT" DEDİ, AMA ŞİKAYETTE BULUNMADI
Dünkü duruşmada; savcı Yavuz Engin'in makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in ifadesinde tahliyesi için savcıya gittiğini öne sürdüğü tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel'in savunması alındı. Toptemel ifadesine başlamadan önce acılı ailelere başsağlığı diledi, "vicdanım rahat" dedi.
Fakat Kaya bebeğin ailesinin avukatı İsmail Kılıç, sanığa "Vicdanınızın rahat olduğunu söylüyorsunuz. Peki bebeğin öldüğünü duyduktan sonra şikayette bulunmayı düşünmediniz mi? Hastanede doktor yok, ekipman yok, hemşire yok. Hastanenin üst birimine ya da savcılığa şikayette bulunmayı düşünmediniz mi?" sorusunu yöneltti.
Sanık Toptemel de "Şikayette bulunmadım. Bizde çocuk doktoru yoktu, bunu hep söylüyorum. Ölümler tabii ki oluyordu. Opara bebeğin ölümü beklenmeyen bir ölümdü. Susmak zorunda kaldım. 10 yıldır yenidoğan hemşiresiyim, bugüne kadar yoğun bakıma doktorun gelip bebeğe müdahale ettiğini görmedim." yanıtını verdi.