Yenidoğan çetesi davasında dördüncü gün!

21 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:06

İstanbul'da anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edilen bebeklerin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi dördüncü kez hakim karşısına geçti. 17 bin yılla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanıktan 13'ünün ifadesi tamamlandı. Sanıkların verdiği ifadeler ise kan dondurdu. 'Çek fişini' emrini veren Dr. Rıza Keykubad, Kaya bebeğin ölümüyle ilgisi olmadığı, üzerine oyun oynandığını savundu. Sanık hemşire Cansu Akyıldırım ise örgüt içinde gerçekleşen para transferlerini kabul ederek 'paraları motivasyon için alıyorduk" dedi.

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da sağlıklı bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek burada yapılan deneysel ve yanlış tedavilerle ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi dördüncü kez hakim karşısına geçti. Yazışmalarda ve aramalarda örgütle ilgisi olduğu belirlenen 22'si tutuklu 47 sanığın çapraz sorgusu günlerce devam edecek. Bugünde kadar 13 sanığın ifadesi tamamlandı, 34 sanığın ise ifade vermesi bekleniyor. Hüseyin Gündüz, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Cansu Akyıldırım, Damla Atak, Çağla Durmuş gibi kritik isimlerin ifadeleri kan dondurdu.

'ARTIK BIRAKTIM, ÖLÜYOR MU NE YAPIYORSA'

Cansu Akyıldırım'ın ardından sanık kürsüne hemşire Çağla Durmuş çıktı. Durmuş ifadesinde "Herhangi bir örgüte üye değilim, ortada örgüt var mı bilmiyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. 13 yıldır hiçbir hatayı ihmal etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, dolandırıcılığı da kabul etmiyorum. Hastane maaşıyla geçinen bir insanım, bir sürü borcum var. Dolandırmış olsam çok daha fazlası olurdu" dedi.