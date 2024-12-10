Yenidoğan Çetesi davasında kritik gelişme! Başsavcılık itiraz etti

10 Aralık 2024 17:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:13

İstanbul'da anlaşmalı oldukları özel hastanelerde tedavi gören bebeklerden haksız kazanç elde eden ve çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, son duruşmada tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 kişi hakkında çıkan karara itiraz etti. Tutuksuz yargılanmasına itiraz edilen isimler arasında skandalda adı geçen bir hastanenin müdürü de bulunuyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

13 Ocak'a ertelenen Yenidoğan Çetesi davasında kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Cumhuriyet Savcısı Kadir Kocakaya tarafından yapılan itiraz 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İŞTE TUTUKSUZ YARGILANMASINA İTİRAZ EDİLEN 3 İSİM

Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın tutuklanması istendi.