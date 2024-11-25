Yenidoğan çetesi hakkında yeni iddialar! 'Haberimiz olmadan entübe edildi'

25 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:53

İstanbul'da anlaşmalı oldukları hastanelere bebek sevkleri yaparak yoğun bakımları dolduran yenidoğan çetesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Çetenin sadece yenidoğan bebeklere değil yetişkin hastalara da yanlış tedaviler uyguladığı öne sürüldü. Onlardan biri de lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden Yeter Altıntaş...

İstanbul​'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve uyguladıkları yanlış ve kasti tedavilerle bebekleri ölüme sürükleyen yenidoğan çetesi​ hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Çetenin sadece yenidoğan ölümlerinden değil yetişkin hasta ölümlerinden de sorumlu olduğu öne sürüldü. Erişkin hasta birimlerinde de ciddi ihmaller olduğu iddia ediliyor.

"HABERİMİZ OLMADAN ENTÜBE EDİLDİ"

Onlardan biri de Altıntaş ailesi. Yeter Altıntaş, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 10 hastaneden biri olan Beylikdüzü​ Medilife'da tedavi görüyordu.

Anne Yeter Altıntaş lenfoma hastalığına yakalanmıştı. Bir aya yakın bir süre yoğun bakımda kaldı, ailenin iddiasına göre "Tüm işaretler iyiye gidiyor" denildi. Ancak Yeter Altıntaş ilerleyen günlerde hayatını kaybetti.

Annesinin tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia eden Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak diye para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu." diye konuştu.

Aile suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.