Yenidoğan Çetesi için hesap vakti geldi: Bebeklerin hayatını kaybetmesine yol açan açgözlüler hakim önünde

18 Kasım 2024 06:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:00

Onlarca masum bebeğin, yasa dışı yöntemlerle yoğun bakım ünitelerine sevk edilerek hayatlarını kaybetmelerine sebep olan "Yenidoğan Çetesi," bugün hakim karşısına çıkıyor. İstanbul’da gerçekleşen bu skandal, yalnızca sağlık sektöründe değil, toplum genelinde de derin bir infiale neden oldu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava, 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasıyla saat 10.00’da başlayacak.

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Canlı Anlatım Özeti BEBEKLERİN YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

TARİHİ DAVADA İLK DURUŞMA

18.11.2024 06:35

YENİDOĞAN ÇETESİ​ YARGI ÖNÜNDE

İstanbul’da anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerini kullanarak SGK'dan ve ailelerden para sızdırmak için sağlıklı bebekleri ağır hasta gibi gösteren ve bu doğrultuda yoğun bakımda kötü koşullarda bekleterek ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi"​ ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

ÇETENİN PLANI: BEBEKLERİN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede yer alan bilgilere göre, çete, liderleri Fırat Sarı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir önderliğinde, hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerini kontrol altına almayı hedefledi. Bu kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın sevk sistemini devre dışı bırakarak, sağlıklı bebekleri dahi anlaşmalı oldukları yoğun bakım ünitelerine yatırdı. Amaç, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) haksız kazanç elde etmek hem de hasta yakınlarından ek ücret talep ederek gelirlerini artırmaktı.

BEBEKLERE VERİLEN ZARARIN BOYUTLARI

İddianamede, çetenin faaliyetlerinin doğrudan bebek ölümlerine yol açtığı şu şekilde açıklandı:

Enfeksiyon Riski: Yoğun bakım ünitelerinin gereğinden fazla dolu olması nedeniyle bebekler enfeksiyon kaparak hayatlarını kaybetti.

Yetersiz Beslenme: Bazı bebeklerin kilo alması gerekirken, yeterli besin desteği alamadıkları için ciddi kilo kaybı yaşadıkları belirtildi.

Tıbbi İhmal: Hayati öneme sahip ilaçların kullanılmaması, yanlış tedavi uygulanması ve tıbbi tetkiklerin yapılmaması ölümleri artırdı.

Usulsüz Doktor Görevlendirmesi: Danışmanlık hizmeti adı altında, yeterli sayıda doktor olmadan sağlık hizmeti sunuldu. Bebeklerin tedavisi genellikle hemşireler veya yardımcı personel tarafından gerçekleştirildi.

SAHTE BELGELER VE DOLANDIRICILIK

Suç örgütü, sadece sağlık hizmetlerinde değil, SGK ve hasta yakınlarıyla olan işlemlerinde de sahtekarlık yaptı:

Sahte Epikriz Raporları: Bebeklerin durumlarını ağır göstermek için usulsüz raporlar düzenlendi.

Yanıltıcı İlaç Kullanımı: Kullanılmayan ilaçlar kullanılmış gibi gösterilerek SGK’ya yüksek faturalar kesildi.

Evrak Üzerinden Manipülasyon: Hastaların sağlık durumları hakkında doğru bilgiler paylaşılmadı; “entübe olmayan bebeklerin entübe edilmiş gibi gösterilmesi” gibi yöntemlere başvuruldu.

ŞÜPHELİLER HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR?

Başsavcılık, suç örgütü liderleri Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Örgüt üyesi diğer sanıklar için de benzer suçlardan değişen oranlarda cezalar istendi.

BEBEKLERİN YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

İddianameye göre, bebeklerin yaşam hakları aşağıdaki nedenlerle ihlal edildi:

Hayati İlaçların Eksikliği: Kalp durmasına rağmen adrenalin gibi ilaçların verilmemesi.

Uzun Süre Yatış: Uygun hastanelere sevk edilmeyerek gereksiz yere uzun süre yoğun bakımda tutulmaları.

Ötenazi Şüphesi: Bazı bebeklere pasif ötenazi uygulandığı iddiaları.

18.11.2024 06:00

TARİHİ DAVADA İLK DURUŞMA

Bugün görülecek ve saat 10.00'da başlayacak dava, sağlık sektöründe adaletin sağlanması ve toplumun güvenini yeniden kazanması adına kritik bir önem taşıyor. Mahkeme, yalnızca suç örgütünün cezalandırılmasını değil, benzer olayların önüne geçilmesi için sağlık sisteminde gerekli reformların yapılmasını sağlayabilecek kararlar alabilir.

Toplumun vicdanını derinden yaralayan bu olayın hukuki boyutu kadar, sağlık hizmetlerinin etik değerleri de tartışmaya açılmış durumda. Tüm gözler, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayacak duruşmalarda.