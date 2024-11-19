Yenidoğan Çetesi ikinci günde hakim karşısında! 47 sanık kan donduran bebek ölümlerinin hesabını verecek

19 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:44

İstanbul'da hastanelerin yenidoğan ünitelerine çökerek anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarını dolduran yenidoğan çetesinin yargılanmasına dün başlandı. Hafta boyunca devam edecek duruşmaların bugün 2. gününde 47 sanık sırayla hakim karşısına çıkacak. Dün yaşanan gerginliklerden dolayı geç başlayan duruşmada savunması alınan sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı birçok iddiayı doğrulamıştı. Bugün de çete lideri Fırat Sarı'nın kan donduran bebek ölümleriyle ilgili neler söyleyeceği merak konusu...

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da hastanelerin yenidoğan ünitelerine çökerek onlarca masum bebeği para uğruna öldüren yenidoğan çetesi​ hakim karşısına çıktı. Bebeklere işkence eden, yanlış ve deneysel tedaviler uygulayan, bile isteye bebekleri öldüren çete üyeleri SGK'dan sadece 8 bin lira alabilmek için onlarca bebeği gözünü kırpmadan öldürdü. Dün mahkeme salonunda yaşanan gerginliklerden dolayı geç başlayan duruşmada sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı ifade verdi. SGK'dan aldıkları ilaçları sattıklarını ve birçok iddiayı doğrulayan Taşçı, bebek öldürme iddialarını ise kabul etmedi.

FIRAT SARI​ BEBEK ÖLÜMLERİ İÇİN NELER SÖYLEYECEK?

Hafta boyunca devam edecek yenidoğan çetesi duruşmalarında bugün saat 10.00'da 2. oturumu başlayacak. Duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı'nın ifade vermesi bekleniyor. Aylık 400 bin lira kazancı olduğunu söyleyen Sarı'nın kan donduran bebek ölümleri ile ilgili neler söyleyeceği ise merak konusu oldu.