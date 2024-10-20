Yenidoğan çetesi İstanbul'un dışına da sıçradı iddiası! Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

20 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:42

Bebekleri gereksiz yere yoğun bakıma alarak ve ihtiyaç dışı ilaç vererek ölümlerine ve sakat kalmalarına yol açan yenidoğan çetesinin İstanbul dışı hastanelerde de iş yaptığı öne sürülüyor. İddialarda adı geçen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yenidoğan çetesi​ skandalının Sakarya​'da da yaşandığıyla ilgili iddialara açıklama geldi. İstanbul​'da pek çok hastanenin adının karıştığı bebeklerin ölümüne yol açan çetenin Sakarya'da da iş yaptığının öne sürülmesinin üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü soruşturmanın 2018 yılında yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Ulusal basında çıkan ‘Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı’ başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir. Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu neticesinde herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.