Yenidoğan çetesi komisyonda tartışıldı: Yeni model geliyor

06 Aralık 2024 03:04 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 03:21

TBMM’deki Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplantısında, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına dair ciddi iddialar masaya yatırıldı. Bir daha böyle bir skandalların yaşanmaması için getirilecek denetim modellerine ilişkin açıklama geldi.

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplantısında, sağlık sistemindeki bazı ciddi sorunlar masaya yatırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına dair açıklamalarda bulunarak, sistemin içinde yer alan bir çeteyle karşı karşıya olduklarını ve bu olayın, sistemin çürümüşlüğüyle değil, içindeki bazı kirli unsurlarla ilgili olduğunu belirtti. Kırbıyık, yeni tedbirlerin alınacağını ve mevcut mevzuatla ilgili gereken adımların atılacağını söyledi.

İYİ PARTİ'DEN SEVK ZİNCİRİ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sevk zincirindeki büyük problemleri gündeme getirdi. Hastaneler arasındaki yazışmaların denetimlerden haberdar olunmasını sağladığını belirten Çömez, yenidoğan ünitelerinde doktorların 7/24 hazır bulunmadığını ve bazı komplikasyonların hemşireler tarafından yapılan müdahaleler nedeniyle bebek ölümlerine yol açtığını iddia etti. Ayrıca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilaç çeteleriyle ilgili belge ve bilgilerin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sunulduğunu, bu çetelerin başsavcılığa şikayet edildiğini söyledi.

Yenidoğan ünitelerinde 7 gün 24 saat doktor bulunmadığını belirten Çömez, "Entübasyonların önemli bir kısmı hemşireler tarafından yapılmış ve bu entübasyonlar yapılırken ortaya çıkan komplikasyonlardan ölen çocuklar var. Bunların mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Öte yandan, sahte isimle çalışan doktorlar var." iddiasında bulundu.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki ilaç çeteleriyle ilgili belgelere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevap verdiğini söyleyen Çömez, "Bir çete de burada çıkmış, diye teyit etti ve başsavcılığa da bir şikayet duyurusunda bulundu. Dolayısıyla burada samimi olarak bu konuların üstüne gidersek sistemi bozan, istismar eden kim varsa bunlarla ilgili de gereken yapılır ve sistemin rehabilitasyonuyla ilgili de doğru adımlar atılır." dedi.

2016 YENİDOĞAN SORUŞTURMASI DETAYLARI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2016 yılında yenidoğan ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmayı sordu. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, süreç hakkında bilgi verdi:

1 Ocak 2016: Müfettiş görevlendirildi.

6 Ekim 2016: Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

9 Kasım 2016: Bilirkişi raporu alındı.

17 Kasım 2016: Müfettiş raporu Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.

28 Kasım 2016: Müsteşarlık onayıyla dosya işleme alındı.

Kırbıyık, müfettişlerin uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiden rapor aldığını ve Prof. Dr. Memişoğlu’nun atanmasından kısa bir süre sonra konuyla ilgili bilgi talep ettiğini ifade etti.

YENİ DENETİM MODELİ VE DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, denetimlerin önceden hastanelere bildirilmesi iddialarını reddederek, olağan dışı denetimlerin gizlilik esasına göre yapıldığını ve bu tür durumlar tespit edilirse sorumlu memurlara işlem yapılacağını söyledi. Yeni denetim modeli kapsamında, bilişim tabanlı sistemler ve klinik rehberler ışığında idari denetimlerin güçlendirileceğini belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise, 2024'te 15 binden fazla denetim yapıldığını, bu denetimlerin sağlık sisteminin gelişimine katkı sağladığını söyledi. Güner, "Bizim, durmadan kötüyle mücadele etmemiz gerekiyor. Onlar nasıl kendini geliştiriyorsa, bizim de geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

HÜKÜMETTEN YENİ ADIMLAR

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yeni tedbirler alacaklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte ortak çalışmalar yapacaklarını belirtti. Kırbıyık, sağlık sisteminin çürümüş olmadığını ancak bazı kirli unsurların ortaya çıktığını ifade ederek, bu olaylardan elde edilecek tecrübelerle sağlık sisteminde yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.