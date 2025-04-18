Yenidoğan Çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci dalga operasyon! 'Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’e "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz" şeklinde tehditte bulunan şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı belirlenen iş insanı Gökhan G. tutuklandı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in makamında tehdit edilmesine ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi.

"HAKİM SAVCI TANIMAM, SIKAR GEÇERİZ"

Cumhuriyet savcısına yönelik "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" şeklinde tehditte bulunan ve bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı belirlenen iş insanı Gökhan G. düzenlenen ikinci dalga operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV HAPSİ KARARI

Öte yandan düzenlenen operasyon ile yakalanan bir başka şüpheli Zeynep K.’nın ise bir GSM şirketinde çalıştığı ve savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.