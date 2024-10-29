Yenidoğan Çetesi skandalı gittikçe büyüyor! Bebeği şüpheli ölen aile sayısı inanılmaz boyuta ulaştı

29 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:43

SGK'dan haksız kazanç sağlamak için sağlıklarını hiçe saydıkları 12 bebeğin ölümüne yol açtıkları belirlenen Dr. Fırat Sarı'nın yönettiği Yenidoğan Çetesi'ne yönelik şikayetlerin sayısı artıyor. Davanın 18 Kasım'da görülecek ilk duruşması öncesi çete yüzünden bebeklerini kaybettiklerini iddia eden aile sayısı korkunç boyutlara ulaştı. İşte haberin detayları…

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi​ skandalında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul​ ve Tekirdağ​'da SGK​'dan para sızdırmak için bebek​ acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen çeteden şikayetçi olan ailelerin sayısı artıyor.

12 BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

12 bebeğin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada ölüme sebebiyet vermek dahil birden fazla suç işlendiği tespit edilmişti. Çetenin ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i de makamında tehdit ettiği belirlenmişti. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasından sonra bebekleri yeni doğan ünitelerinde ölen aileler savcılığa koştu.

350 AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Sabah'ın haberine göre, 100'ü CİMER kanalıyla 250'si ise yüz yüze olmak üzere toplamda 350 mağdur olduğunu iddia eden aile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Ailelerin yenidoğan ünitelerinde vefat eden bebeklerinin ölümlerini şüpheli bularak, bu ölümlerin araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Dosyalanan tüm şikayetlerin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından incelenmeye başlandığı bildirildi.