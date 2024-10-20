Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

20 Ekim 2024 23:29 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 23:41

Yenidoğan çetesi soruşturmasında Özel Birinci Hastanesi sahibi Dr. Ali Aksu ve Özel Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun ifadeleri yayımlandı. Hastane sahipleri çete lideri doktor Fırat Sarı ile olan tanışıklıklarını ve Kaya bebeğin ölümüyle ilgili detayları anlattı. İşte ifadeye yansıyanlar...

İstanbul'da 10 hastanenin adının karıştığı hastanelerden ikisinin sahibi soruşturma kapsamında ifade verdi. Açılış ruhsatları iptal edilen Özel Birinci Hastanesi sahibi Dr. Ali Aksu ve Özel Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun anlattıkları ortaya çıktı. Hastane sahiplerine çete lideri doktor Fırat Sarı ile tanışıklıkları ve nasıl bir işleyiş yürüttükleri soruldu.

TANIDIĞI İSİMLERİ ANLATTI

Özel Birinci Hastanesi’nin sahibi Dr. Ali Aksu, "Birinci Göz Hastanesi, Birinci Diş Hastanesi, Argıs ilaç ve beymed ilaç, beymed sağlık şirketlerinin sahibi ve yöneticisiyim. Herhangi bir lakabım takma adım yoktur." dedi.

Savcılığın saydığı isimler hakkında ‘kimleri tanıyorsun’ sorusuna ise Ali Aksu şu cevabı verdi:

Dursun Eryılmaz isimli şahsı tanırım. Şahsı birinci hastanesinde daha önceden çalışan çocuk doktoru olarak bilirim. Fehmi Alperen isimli şahsı tanırım. Hastanemize gelen hasta olarak bilirim. Fırat Sarı isimli şahsı tanırım. Bize hastanede çalışacak eleman hususunda yardımcı olduğu için tanırım. Kendisi doktor olduğu için tanırım. Gıyasettin Mert Özdemir isimli şahıs eğer benim tanıdığım mert isimli şahıs ise 2021 yılında kapanan Bağcılar yeni iklim hastanesinde çalıştığını hatırlıyorum. Buradan tanırım. Hakan Doğukan Taşçı birinci hastanesinde yaklaşık olarak 5-6 ay çalıştığını hatırlıyorum. Şeyhmus Çelik isimli şahsı birinci hastanesinde çocuk doktoru olarak çalıştığı için tanırım. Ahmet Atilla Yılmaz Medilife isimli hastanenin başhekimi olarak bilirim. Yukarıdaki şahıslardan herhangi bir husumetim olan yoktur.

FIRAT SARI İLE TANIŞIKLIĞI SORULDU

Çete lideri Fırat Sarı ile olan tanışıklığın konusunda ise "Fırat Sarı adlı şahıs ile olan görüşmem, iş ile ilgili olan rutin konuşmalarımızdır. Diğer görüşmeler ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Benimle olan görüşmede herhangi bir yasa dışı konuşma olmamıştır.

"HEPSİNİ TAKİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yöneticisi olduğum birden fazla şirket vardır hepsini ayrı ayrı takip etmem mümkün değildir. Genel olarak şirketlerin genel müdürleri bulunmaktadır iş ve işleyişi atamış olduğum genel müdürler takip etmektedir. Konu ile ilgili olarak anlatacaklarım ve bildiklerim bunlardan ibarettir" .

ÖZEL GÜNEY HASTANESİNİN SAHİBİ KONUŞTU

Özel Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu, "İstanbul Esenler Güney Sağlık Hizmetleri isimli hastanenin ortağıyım, İstanbul Başakşehir de 3 adet dairem vardır, İstanbul Kadıköy fener yolunda 2 adet dairem bulunmaktadır, İstanbul Etiler de 1 adet dairem bulunmaktadır, Sakarya Karasuda ve İstanbul Büyükçekmece de 1 er adet yazlığım bulunmaktadır. İstanbul Esenlerde bulunan Güney Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı firmada şirket ortağıyım. Daha önce hakkımda kolluk kuvvetlerince işlem yapılmadı. Herhangi bir suçtan ceza almadım." dedi.

"FIRAT SARI ÇOCUK HASTALIKLARI DOKTORUDUR, 2 YIL HİZMET ALDIK"

"Fırat Sarı isimli şahıs çocuk hastalıkları doktorudur, yaklaşık 2 yıl boyunca kendisinde hizmet aldık, sonrasında düzenli olarak hastaneye gelmediği için kendisiyle 5-6 ay önce yollarımızı ayırdık. Bu nedenle işten ayrılış sürecinde kendisi ile bir tartışmamız oldu ancak kendisi benden özür dileyerek ayrıldı. Daha sonra tekrar hastanemiz ile çalışmak istedi ancak yeni bir sözleşme yapmadık aramızda herhangi bir husumet olduğunu düşünmüyorum.

KAYA BEBEK OLAYI

Kaya bebeğin kendi hastanesinde vefatıyla ilgili Yurtoğlu şöyle konuştu:

Mert isimli şahsı 112 çalışanı olarak biliyorum ama hastanemiz ile hiçbir alakası yoktur, bebek yoğun bakım bölümüne bazen Suriyeli bebekler geliyor bunları biz 112 yi arayarak devlet hastanesi naklini sağlıyoruz bu bebekleri teslim almaya bazen mert isimli şahıs bazan de başka 112 çalışanları gelirdi. Kaya, Bebek 27 haftalık 500 gram olarak hastanemize Esencan hastanesinden gebelik zehirlenmesi teşhise geldi, bebeğin ailesinin beyanı devlet hastanesi ve Esencan hastanesi hastayı kabul etmemiş, sonrasında bizim hastanemize getirilmiş. Doktor Songül hanıma bir telefon geliyor gebelik zehirlenmesi olan 27 haftalık 500 gram bir bebek var anne hayatı da tehlikeli bu hastayı kabul eder misiniz diye soruyorlar, Doktor Songül hanımda hastayı kabul ediyor bu şekilde hastanın hastanemize yatışı yapılıyor.

"BEBEĞİN GENEL DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ KURTARILAMADI"

Sonrasında hastanın doğumunu doktor Songül hanım gerçekleştirdi, bebek 500 gram olarak yeni doğan bölümüne alındı annesi ise erişkin yoğun bakıma alındı 2 gün yoğun bakımda kaldı, ama bebeğin genel durumu çok kötüydü, gereken her şeyin yapılmasına rağmen kurtulamadı, gece bebek iyice kötüleşince gece yarısı geçtikten sonra doktor Hilda hanım gelerek gereken müdahaleyi yaptı ancak bebeğin yaşaması doktorların söylemine göre tıbben mümkün olmadığından bebek ex oldu sabah aileye haber verildi.

"AİLE BEBEĞE GEREKEN HER ŞEYİN YAPILDIĞINI GÖRDÜ"

Aile bize çabamız için teşekkür ederek bebeği aldı, aynı günün sabah 11.00'da olağanüstü denetim geldi doktor Hilda hanım ile görüşüldü, gerekenlerin yapıldığını tutanak altına aldılar ve hastaneden ayrıldılar bebeğe gereken her şeyin yapıldığını gördüler, bebek yoğun bakımında ufak bazı eksikler vardı bu nedenle bebek yoğun bakım ünitemiz 3. Basamaktan 1 basamağa düştü bizde bu eksikleri tamamladık yeniden 3. Basamak olarak tescilledik halen bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

"FIRAT SARI’DAN HİZMET SATIN ALDIK"

Yenidoğan yoğun bakımlarını kiraladığı iddiası üzerine şunları söyledi:

"Dr. Fırat Sarı isimli şahsa hastanemizin herhangi bir bölümünü kiralamadık hekim sıkıntısı çektiğimiz için kendilerinden hizmet satın aldık buna ilişkin yapmış olduğumuz sözleşme, kesmiş oldukları makbuzlar karşılığında da ödemelerini yaptık. Hastanem çok güvenilir bir hastanedir şimdiye kadar kimseye zarar vermedim vermemde kimsenin de zarar vermesine izin vermem, benim torunlarımda bu hastanede doğdular" dedi.

İfadesinin devamında "Yaklaşık 45 yıldır bu alanda hizmet vermekteyim. Hiçbir dönemde SGK yı zarara uğratacak bir eylemde bulunmadım bulunmamda. Hakkımda ve hastanem üzerinde eski çalışanlar tarafından hınç ile iftiraya maruz kaldığımı gördüm kendilerinde şikayetçi olma haklarımı saklı tutuyorum. Hakkımda iddia edilen suçlamayı kabul etmiyorum, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.