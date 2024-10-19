Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen CHP üyesi Atilla Yılmaz partisinden istifa etti: Özgür Özel talimatı verdi

19 Ekim 2024 22:10 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:16

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen CHP üyesi Ahmet Atilla Yılmaz partisini bıraktı. CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Komisyon üyesi olan Yılmaz aynı zamanda ruhsatı iptal edilen hastanelerden birinin başhekimiydi. Yılmaz'ın istifasının CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

CHP​ üyesi Ahmet Atilla Yılmaz yenidoğan çetesinde adı geçmesinin ardından partideki görevini bıraktı. Yenidoğan bebekleri ihtiyaç dışı ve gereksiz tedavi uygulayarak yoğun bakıma sevk edip haksız kazanç sağlayan örgütte adı geçen Yılmaz, ruhsatı iptal edilen Beylikdüzü​'ndeki hastanenin başhekimiydi. Yılmaz'ın istifası CHP lideri Özgür Özel'in uyarısı sonrası geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'LİLERE ÇAĞRI: BU İŞİN İÇİNDE CHP'Lİ VARSA PARTİDE TUTAN NAMUSSUZDUR

Yenidoğan çetesi​ soruşturmasında Ahmet Atilla Yılmaz'ın adının geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" demişti.

YILMAZ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

İşte Yılmaz'ın istifa dilekçesi:

Dört kız babası ve 34 yıllık bir hekim olarak adımın bu vahim vakada anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Gerçeklerin biran önce ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildiririm. Çünkü hakkımda her ne kadar ihmali davranışla kasten adam öldürme ve suç işlemek amacı ile üye olma suçlamaları yöneltilmemişse de üzüntümün büyük olduğunu ifade etmek isterim. Tarafımın ifadesi alındıktan sonra salıverilmem ve göz altına alınmamış olmam da adaletin tecelli edeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına ilişkin inancımı yükseltmiştir. Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum.

Saygılarımla arz ederim.

Ahmet Atilla Yılmaz"