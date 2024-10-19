Yenidoğan Çetesi skandalında sıcak gelişme: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

19 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:02

Türkiye'nin konuştuğu ve bebeklerin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi skandalında sıcak gelişme yaşandı. Çete ile ismi geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Karar sonrası hastaların durumu merak edildi.

Türkiye'nin gündemini sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı​, 10 bebeğin ölümüne yol açan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama yapmıştı. Bakanlık, yanlış uygulamaların önüne geçilerek denetimin sürdüğünü, her türlü ceza ve önlemin alındığını belirtmişti. Bu açıklamalar sonrası Yenidoğan Çetesi ile ismi anılan bir hastane radara girdi.

ÖZEL REYAP HASTANESİ'NİN RUHSATI İPTAL

İstanbul​'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.