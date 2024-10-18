Yenidoğan çetesi skandalındaki hastanenin camında dikkat çeken yazı! ‘Yenidoğan dostu hastane'

18 Ekim 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:52

Türkiye bu olayı konuşuyor! 12 bebeğin ölümüne neden olan ve 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen suç şebekesiyle ilgili şoke edici bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Büyük skandalda 2 hastanenin camında ‘Yenidoğan dostu hastane' yazısı 'pes' dedirtti...

İstanbul​'da, ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İKİ HASTANE ASKIYA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin geçen eylül ayında, Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle herhangi bir faaliyette bulunmadığı öğrenildi.

CAMA KAĞITLA ASILMIŞ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Skandalların yaşandığı hastanelerden biri olan Bağcılar Medilife Hastanesinin camına yapıştırılmış reklam görseli üzerinde ‘Yenidoğan dostu hastane' yazdığı, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin ise camına asılışmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" yazdığı görüldü.

GÜVENLİK KULÜBELERİ DE KALDIRILMIŞ

Öte yandan iki hastanenin bahçesinde bulunan güvenlik kulübelerin de herhangi bir kimsenin olmaması dikkat çekerken, hastanenin girişinin ise dubalar ile kapatıldığı görüldü.