Yenidoğan çetesi soruşturması! Afyonkarahisar’daki o hastane için yapılan yorumlar gündem oldu

22 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:24

Yenidoğan çetesi soruşturması devam ederken, Afyonkarahisar Özel Park Hayat Hastanesi'nin yeni doğan ünitesi hakkında hastaların yaptıkları şikayetler gündeme oturdu. Hastanenin hem SGK'dan hem de yasal olmayan şekilde ailelerden para aldığı iddia edildi.

Türkiye, hastanelere çökerek yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelerdeki yoğun bakım servislerine sevk ederek ölümlerine neden olan çeteyi konuşurken, şimdi de Afyonkarahisar Özel Park Hayat Hastanesi'ne gelen şikayetler gündem oldu. Rabia ve Hasan isimli kullanıcıların çetenin kirli işler ifşa olmadan günler önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

HASTA YAKINLARINDAN EKSTRA PARA ALINDI

Rabia isimli bir kullanıcı, ‘Afyon Özel Park Hayat Hastanesi Yenidoğan bebek muayene ücreti 28 güne kadar SGK tarafından ödendiği halde bebeğimin 7. gün kontrolünden muayene ücreti aldılar ve her defasında sarılık ölçümü adı altında ilave para aldılar. SGK ödemeleri karşıladığı için ücretlerimin iadesi istiyorum. Olmadığı takdirde SGK'ya başvuracağım’ şeklinde şikayetini dile getirdi.

BİR GÜNLÜK YATIŞTAN 4 BİN 500 İSTENDİ

Hasan isimli bir hasta yakını ise şikayetini ‘SGK, yeni doğan bebeklerin ilk 28 gün bütün muayenesi ücretsiz diye belirtmesine rağmen Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi giriş ve tahlil ücreti olarak 2000 TL sonrasında 1 gün yatış verildi. 4500 TL’de ona alındı. Yeni doğan burada doğum yaptı dememe rağmen alındı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum’ ifadeleri ile mağduriyetini dile getirdi.

"KURUMA YAPILAN ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Öte yandan, hastane yönetiminin ise şikayetlere duyarsız kaldıkları ve online platformlardaki şikayetler yorum yapmayarak görmezden geldikleri gözlendi.

Özel Park Hayat Hastanesi İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi yöneticileri ise hastaların bu tür şikayetlerine geldiğinde kurumun ilgilendiğini, özellikle ücret konusunda gerekli faturalandırmaların yapılarak hasta ve hasta yakınlarına iletildiğini belirttiler.