Yenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrol
İstanbul'da yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği' başlıklı haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Türkiye'yi derinden sarsan yenidoğan çetesinin korkunç eylemlerini gün yüzüne çıkaran savcı için “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" başlıklı haber yayımlayan gazeteciler gözaltına alınmıştı. Gerçekle ilgisi bulunmayan haberler kapsamında ‘iftira' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
GAZETECİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturmada, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve avukat İrem Çiçek gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Avukat İrem Çiçek hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.