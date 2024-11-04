Yenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrol

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:59

İstanbul'da yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği' başlıklı haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.