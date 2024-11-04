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Yenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrol

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:59
Yenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrol

İstanbul'da yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği' başlıklı haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan yenidoğan çetesinin korkunç eylemlerini gün yüzüne çıkaran savcı için  “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" başlıklı haber yayımlayan gazeteciler gözaltına alınmıştı. Gerçekle ilgisi bulunmayan haberler kapsamında ‘iftira' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

GAZETECİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturmada, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve avukat İrem Çiçek gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Avukat İrem Çiçek hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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