Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! 13 hastaneye kayyum atandı

20 Aralık 2024 17:58 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:03

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi

İstanbul'da özel hastanelerle işbirliği yapıp bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen davada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF'DEN AÇIKLAMA GELDİ: DENETİM KADROLARI HASTANELERDE!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan bilgilendirmede, kamu sağlığı hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Fon Kurulu'nun kararı doğrultusunda, ilgili hastanelere yeni yönetim ekiplerinin atandığı ve bu deneyimli kadroların hastane ve bağlı şirketlerde çalışmalarına hızla başladığı ifade edildi.

'LİSTEMİZE EKLENDİ'

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: