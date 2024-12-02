Yenidoğan çetesinde şüpheli ölüm! Aranan isim ölü bulundu

02 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:54

İstanbul'da özel hastanelerdeki bebek ölümleri ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yargılanan Yenidoğan Çetesi sanıklarının savunmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in aracından çıkan iğne, enjektör ve ilaç şişesi dikkat çekti.

İstanbul​'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 22'si tutuklu​ 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi​ davasında 11. güne girildi. Bir savcının makamında tehdit edildiği görüntülerle ortaya çıkan skandalda bugün 3 tutuksuz sanığın daha ifadesi alınacak. Türkiye'nin haftalardır konuştuğu vicdanları sızlatan davada şüpheli bir olay yaşandı.

ARANAN İSİM ÖLÜ BULUNDU

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılarak kayyum atanan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalışan Satılmış Çim hayatını kaybetti. Bir süredir kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim, İkitelli'de yol kenarında arabasında ölü bulundu.

SAĞ BİLEĞİNDE 2 İĞNE!

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Satılmış Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.

3 TUTUKSUZ SANIK DAHA SAVUNMA YAPACAK

47 sanığın yargılandığı Yenidoğan çetesine yönelik davanın duruşmasına bugün, savunması alınmayan 3 tutuksuz sanığın dinlenmesiyle devam edilecek. Bağcılar'dakiÖzel TRG Hospitalist Hastanesi Başhekkimi Murat Mantuş ile aynı hastanenin doktorlarından Mehmet Gürül ve Volkan Karataş ifade verecek.

MAHKEME BAŞKANI TAPELERDEKİ İĞRENÇ ŞAKALARI SORDU

Öte yandan Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda cuma günü yapılan son duruşmada mahkeme başkanı, tutuksuz sanık hemşire Bahar Kanık ile Fırat Sarı arasında geçen, "Dedemin fişi" ve "Tüh bugün de besleyecektik, kalk kız besleyeceğiz seni" şeklindeki tapeleri okuyarak, sanığa çocuğu olup olmadığını sordu.

Sanığın çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine başkan, "Şakalar yapıyorsunuz, kendinizi o bebeklerin annelerinin yerine koyun. Bebeğiniz hakkında doktor ile hemşire böyle konuşsa ne hissedersiniz?" dedi. Hemşire Kanık ise "Çok haklısınız, keşke yapmasaydık. İki kişi arasında geçen konuşmalar" cevabını verdi.