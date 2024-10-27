Yenidoğan çetesinden sonra bir skandal daha! Bebeklerin mamasına su yerine alkol koydular: Bir bebek öldü

27 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:58

Yenidoğan çetesi skandalı konuşulmaya devam ederken bebeklerle ilgili bir acı haber de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Bebeklere yönelik yenidoğan bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol konulduğu ortaya çıktı. Bir bebeğin öldüğü çok sayıda bebeğin durumunun kötüleştiği tespit edildi.

Türkiye Yenidoğan çetesi skandalıyla onlarca bebeğin öldüğü ve sakat kaldığı haberiyle çalkalanırken KKTC​'de yenidoğan skandalı ortaya çıktı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa​'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bebeklere alkol​ verildiği ve çok sayıda bebeğin hastalandığı, bir bebeğin öldüğü ortaya çıktı.

20 GÜNLÜK BEBEK ÖLDÜ, 6 BEBEK TEDAVİ ALTINDA

Bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulduğu tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

AİLELERE GEÇ HABER VERİLDİ

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

AİLELERDEN BAKAN DİNÇYÜREK'E TEPKİ

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.