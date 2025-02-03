'Yenidoğan Çetesi'nin 2 numaralı ismi intihar etmişti! Avukatı hakkında dikkat çeken gelişme

03 Şubat 2025 21:18 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 21:27

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen sanıklardan biri olan İlker Gönen, Antalya'daki cezaevinde intihar ederek hayatını kaybetmişti. Yetkililer, olayın intihar olduğunu bildirirken, Gönen'in intihar etmediğini öne süren avukat Cemil Çiçek hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

İlker Gönen kimdir? Yenidoğan çetesi sanıklarından biri intihar etti

İlker Gönen kimdir? Yenidoğan çetesi sanıklarından biri intihar etti

Yenidoğan bebekleri, önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendirerek ölümlerine sebep olan ve bu yolla büyük miktarlarda para kazanan "Yenidoğan Çetesi"nin ikinci adamı İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Gönen'in intihar ettiğini açıklarken, avukat Cemil Çiçek, ölümün şüpheli olduğunu öne sürerek müvekkilinin cezaevinde öldürüldüğünü iddia etti. Çiçek’in bu iddiaları üzerine hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, Gönen’in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son vermesiyle ilgili soruşturmanın, Başsavcılık tarafından hızlı ve özenli bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin olarak Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Cemil Çiçek’in sosyal medya hesapları ve çeşitli medya platformlarında açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Cemil Çiçek hakkında, halkı yanıltıcı bilgileri yayma suçundan adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İNTİHAR ETMEDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ!

Öte yandan Avukat Cemil Çiçek sosyal medya hesabından İlker Gönen'in intihar etmediğini ve öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Çiçek, "Ben bu şahsın intihar ettiğine asla inanmıyorum. Birileri tarafından ortadan kaldırılmış olabilir! Küçücük bebekleri öldüren bir şahsın kendi tatlı canına kıyması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.