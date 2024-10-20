Yenidoğan çetesinin denetim paniği HTS kayıtlarında! Denetime takılmamak için yapmadıkları kalmamış

20 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:19

Türkiye yenidoğan çetesi skandalını konuşuyor. SGK'dan para sızdırmak uğruna çok sayıda bebeği ölüme yollayan yenidoğan çetesinin, Sağlık Bakanlığının denetimine takılmamak için yaptıkları ortaya çıktı. Elebaşı Fırat Sarı'nın, denetimleri önceden haber aldıktan sonra verdiği talimatlar HTS kayıtlarına yansıdı. İşte detaylar...

Yenidoğan çetesi özellikle Türk bebeklerin peşine düşmüş! "Türk lazım, yoksa bir işe yaramıyor"

Yenidoğan çetesi özellikle Türk bebeklerin peşine düşmüş! "Türk lazım, yoksa bir işe yaramıyor"

İstanbul​ merkezli "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekede, sözde doktor Fırat Sarı önderliğindeki çetenin üyelerinin , Sağlık Bakanlığınca hastanelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde evrak saklamaya ve değiştirmeye ilişkin aralarında yaptıkları görüşmeler de yer buldu.

PANİK HALİNDE 111 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan fezlekede, çetenin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ani denetimlerdeki evrak saklama, değiştirme çabaları ve yaşadıkları panik sonrası yaptıkları konuşmalar, HTS kayıtlarına yansıdı. Fırat Sarı başta olmak üzere çetenin üyelerinin, 25 Eylül ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ani denetimlerle ilgili, 111 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polisin fezlekede yer alan değerlendirmesinde, denetim esnasında şüphelilerin hemen birbirleriyle iletişim kurarak eksiklikleri tamamlamaya çalıştıkları; evrakı değiştirmek, saklamak için çeşitli yollara başvurdukları belirtildi.

HASTALARI KAÇIRIP SAKLAMIŞLAR

HTS kayıtlarına göre, örgüt üyelerinden Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir, sözde yöneticisi İlker Gönen'i arayarak denetimcilerin sistem üzerinden hasta kontrolü yapmış. Bu doğrultuda hastaların epikrizlerinin kontrol edilirken, alandaki hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısının uyumsuz olduğu tespiti üzerine denetçiler geldiğinde bazı hastalar alandan çıkartılıp saklanmış.

Söz konusu görüşmenin devamında ise Özdemir, fazla hasta sayısını ekran üzerinden oynama yaparak düzelttiği ancak kuvözlerin sayılması durumunda sıkıntıya düşecekleri, denetçilerin yazılmayan 3 günlük hasta raporlarını ısrarla istedikleri bilgisini Gönen'e iletmiş.

DOKTORLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Örgüt elebaşı Fırat Sarı ile İlker Gönen arasında geçen denetimlerle ilgili görüşmelerde ise Avcılar Medilife Hastanesi'nde Raşit isimli doktorun çalıştığı ancak dosyaların Zeki isimli doktor adına kayıtlı olduğu, bu sebeple denetim sürecinde dosyada adı geçen kişinin hastaneye gönderilmesi gerektiğine dair ifadeler yer aldı.

Fezlekede yer alan bilgilere göre çete​ hastane sevk işlemlerini örgütlü bir şekilde yürütmüş.

Söz konusu doktor Zeki'nin durumuyla ilgili Sarı'nın suç örgütü yöneticileriyle görüşmesi de kayıtlara geçti. Sarı'ya, yapılan eş zamanlı denetimler nedeniyle doktorun iki hastanede de aynı anda olamayacağı için sıkıntıya girileceğinin söylendiği tespit edildi.

SAĞLIK RAPORLARINDA USULSÜZ OYNAMA

Beymend Sağlık'ta medikal muhasebe elemanı olarak çalışan Zehra Çiçek ve kuruluşa bağlı Birinci Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olan Hakan Doğukan Taşçı arasındaki görüşmenin kayıtlarında ise hastaların sağlık raporları üzerinde usulsüz oynama yaparak denetime uygun hale getirdiklerine ilişkin ifadeler yer aldı.

Kayıtlarda, örgüt üyelerinin birbirleriyle görüşerek, denetimlerde yaşayacakları sorunları ve bunlara karşı neler yapabileceklerini tartıştıkları da tespit edildi.

Öte yandan "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve çalışma şekilleri de yer aldı. Örgüt lideri Fırat Sarı'nın en tepede yer aldığı şemada, Dr. İlkeir Gönen ile ambulans şoförü Gıyaseddin Mert Dermir'e de örgöt yöneticileri olarak yer verildi.