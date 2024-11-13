Yenidoğan Çetesi’nin insanlık dışı yazışmaları ortaya çıktı! 'Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba'

13 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:53

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, bebek katili Yenidoğan Çetesi'nin akıllara durgunluk veren yeni Whatssapp konuşmaları ortaya çıktı. Ağlayan bebeğe uyuşturucu koklatıldığı ifade edilirken, yazışmalarda minik canlarla dalga geçer gibi bahsetmeleri infiale neden oldu. İşte o korkunç yazışmalar...