Yenidoğan Çetesi’nin insanlık dışı yazışmaları ortaya çıktı! 'Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba'
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, bebek katili Yenidoğan Çetesi'nin akıllara durgunluk veren yeni Whatssapp konuşmaları ortaya çıktı. Ağlayan bebeğe uyuşturucu koklatıldığı ifade edilirken, yazışmalarda minik canlarla dalga geçer gibi bahsetmeleri infiale neden oldu. İşte o korkunç yazışmalar...
İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da ortaya çıkan yenidoğan çetesi skandalı, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayda adı geçen hastaneler kapatılarak tedavi gören hastalar kamu hastanelerine sevk edilirken zanlılarla ilgili hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma tarihi 18 Kasım'a verildi.
KAN DONDURAN DETAYLAR
Çeteyle ilgili ortaya yeni detaylar çıkmaya da devam ediyor. Çetenin kendi aralarındaki konuşmaları adeta kan dondurucu nitelikte.
O yazışmalara bir yenisi daha eklendi. Yenidoğan çetesinin WhatsApp konuşmaları, sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.
"BEBEĞİN NEFESİNİ KESTİM HABERİNİZ OLSUN"
İşte o konuşmalardan bazıları:
Hemşire: "Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!"
Doktor: "Entübe edelim."
Hemşire: "Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı."
Doktor: "Ok"
Hemşire: "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."