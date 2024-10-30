Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar: 'Çıkarın beni öldürecekler!

30 Ekim 2024 08:23 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:40

Sağlıklı bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarına yatırarak deneysel ve yanlış tedavilerle ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinin skandalları bitmek bilmiyor. Çetenin sadece yenidoğan bebeklere değil yetişkin hastaları da bulaştığı ortaya çıktı. İşte basit bir enfeksiyon hastalığı için giden kadının cenazesinin çıktığı hastanedeki hemşirelerin konuşmaları...

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Sağlıklı bebekleri SGK​'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutan ve yaptıkları yanlış tedavilerle ölüme sürükleyen yenidoğan​ çetesinin yaptıkları kan dondurdu. Hastanelerin yenidoğan yoğun bakımların çökerek ailelerden ve SGK'dan para alan çetenin bunu sadece bebeklere değil yetişkin hastalara da yaptığı iddia edildi. 75 yaşındaki Fatma Usta'nın basit bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle gittiği Bağcılar'daki Özel Şafak Hastanesi'nden cenazesi çıktı. İşte kan donduran detaylar...

YÜRÜYEREK GİTTİ, CENAZESİ ÇIKTI

75 yaşındaki Fatma Usta, enfeksiyon kaptığı için ailesi Bağcılar'daki Özel Şafak Hastanesi'ne getirdi. Fakat yaşlı kadın bir süre sonra kızına 'beni buradan çıkarın, beni öldürecekler' diye yalvarmaya başladı. Doktor hastanın durumunun iyi olduğunu söylese de yaşlı kadın 4 gün sonra entübe edildi.

75 yaşındaki kadın iddiaya göre kızından yoğun bakımdan çıkarılmak istediğini söyledi ama doktorlar buna izin vermedi. Yaşlı kadının yürüyerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER"

ATV Haber'e konuşan Fatma Usta'nın kızı "Annem başladı kızmaya, 'Beni buradan çıkarın, beni burada öldürecekler' dedi. Annemi şişirmişler, ağzına kocaman bir hortum sokmuşlar. Sağlam getirdik, ölüsünü aldık. Burada herkes işbirliği içinde. Herkes bu hastaneden şikayetçi" dedi.

Yenidoğan çetesinin yargılandığı dava dosyasında kurbanların sadece bebekler olmadığını gösteren deliller de var.

"ERİŞKİNİ, AYAKTA GİRENİ DE ÖLDÜRÜYORSUN"

Hemşire D.T.'nin bir doktora öfke kusarken dile getirdiği cümleler dikkat çekti:

"Ne bir tazminat aldım ne de bir şey. İstifa ettim bir de üstüne arkamdan konuşmaya devam ettiler. En ufak bahane arıyordum zaten. Erişkini, ayakta gireni de öldürüyorsun, çıkartıyorsun doktor musun sen de!"

"İLLEGALİN KOKUSUNU ALMIŞLAR"

Çete​ üyesi diğer iki hemşirenin arasında geçen diyalog da şöyle;

- "Kanka Güney yendioğan kapandı bunların kesin ve net. Kesin net kapandı kanka. Bunlar şimdi yenidoğan sanıyorlar ama yarın bir gün erişkine de başlar SGK falan"

"Başlar abi niye başlamasın, adamlar bir kere illegalin kokusunu almışlardır

.- "Aynen öyle. Başlasınlar o dosyalara on yıl, yirmi yıllık geriye doğru, bak bakalım onlara da bir kuruş para kalıyor mu?"

SADECE BEBEKLER DEĞİL YETİŞKİNLER DE VAR

Hatta kendini aklamaya çalışan çete üyelerinden biri, arkadaşına olan biteni resmiyete döküp bildireceğini söylüyor ve usulsüzlüğün sadece yenidoğan servisinde olmadığını itiraf ediyor:

- "Mahkeme sürecine de giriyoruz. Valla şimdi SABİM'e, CİMER'e tam yazma ayağı değil mi ya, tam bu ara. Kanka nasıl bir şey yazayım?"

"Usulsüz hasta alımlarını yaz 112'den, protokolsüz hasta kabul ediyorlar diye yaz, ondan sonra erişkindeki usulsüzlükleri de yazabilirsin"

- Hasta çarşafları mı?

"Evet, hasta basamaklarını şişiriyorlar, usulsüzlükler, çarşafları şişiriyorlar dersin, ex bekletiyorlar, yatışını uzatıyorlar hastaların diyebilirsin."