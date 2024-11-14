Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren detaylar! Bebeklerin kanlarını bile kullanmışlar

14 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:18

Onlarca masum bebeği öldüren yenidoğan çetesiyle ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Bir canlı yayına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez anlattıklarıyla dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında kapatılan Reyap Hastanesi'nde bebeklerin kanlarıyla deney yapıldığı ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar...

Yenidoğan skandalı sonrası bu kez de sahte rapor skandalı: 300 kişiye para karşılığı usulsüz rapor düzenlemişler

Yenidoğan skandalı sonrası bu kez de sahte rapor skandalı: 300 kişiye para karşılığı usulsüz rapor düzenlemişler

SGK​'dan para alabilmek için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk eden çeteyle ilgili yeni detaylar kan dondurdu. Olayın ortaya çıkmasının ardından 46 şüpheliden 22'si tutuklandı, soruşturmada adı geçen hastanelerin de lisansı iptal edildi. Türkiye​'nin konuştuğu olayın detaylarını İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez katıldığı canlı yayında açıkladı.

KAN DONDURAN DETAYLARI TEK TEK AÇIKLADI

Dava dosyasına da giren belgelerde Funda Savari isimli bir kişinin İstanbul Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuklar üstüne deneyler yapıldığını söylediğini aktaran Çömez, konuyu araştırmaya başladığında ise kan donduran bir gerçekle karşılaştığını dile getirdi.

KAÇAK GEN MERKEZİ KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında kapatılan Reyap Hastanesi ile ilgili CİMER'e yapılan bir başvuruyu paylaşan Çömez şu ifadelere yer verdi:

"Parkinson hastalığı tanısı konan bir vatandaş Ukrayna üzerinden iletişim kurduğu bir doktor sayesinde bu hastaneye ulaşıyor. Burada kaçak bir gen terapi merkezi kurulmuş. Doktorum diyen kişi aslında doktor değil. Hasta vatandaş 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz' yanıtını alıyor.

"TEDAVİDEN VAZGEÇİP CİMER'E İHBARDA BULUNUYOR"

Kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyorlar. Tedavi ücretinin ise 16.500 dolar olduğu ifade ediliyor. Vatandaş çok akıllı ve eğitimli olduğu için tekrar 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını' diyorlar hastayı ikna etmek için. Sonrasında ise hasta bu tedaviden vazgeçip CİMER'e yaşadıklarıyla ilgili ihbarda bulunuyor"