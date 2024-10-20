Yenidoğan skandalında kan donduran yazışmalar ortaya çıktı! Ölü bebek bile satmışlar: 'Hasan ölü satıyorlar Hasan'

20 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:25

Türkiye sağlık skandalını konuşuyor. Hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına çökerek onlarca bebeği öldüren çetenin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı. Çetenin, bebeklerinin sağlığı için varını yoğunu ortaya koyan ailelerden bir de ölen bebekleri için para istedikleri hatta durumu olmayanları 'kimsesizler mezarlığına gömeriz, bulamazsınız' diyerek tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yoğun bakım​ ihtiyacı olmayan sağlıklı bebekleri yoğun bakıma alarak deneysel ve yanlış tedaviler yapan çetenin yaptıkları kan dondurdu. Yoğun bakımda geçen her gün için binlerce lira alan çete​ üyelerinin kan donduran yeni yazışmaları ortaya çıktı. Sözde tedaviler için ailelerden para alan vicdansızların ölen bebeklerin cenazelerini vermek için bile 80 bin TL istedikleri yazışmalara yansıdı.

İşte tüyler ürperten o konuşmalar...

"EMRE ÖLEN BEBEK​ İÇİN 80 BİN TL İSTEMİŞ"

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

"HASAN ÖLÜ SATIYORLAR HASAN"

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

‘DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR’

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

Çağla Durmuş: Evet ya...

İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.