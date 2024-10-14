Yenidoğan skandalında yeni gelişme! Şoke eden konuşmalar ortaya çıktı!

14 Ekim 2024 08:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:23

İstanbul ve Tekirdağ’daki yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyle ilgili yeni detaylar dehşete düşürdü. Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. İşte sağlıkta yaşanan büyük skandalın detayları...

İstanbul​ ve Tekirdağ’daki yenidoğan bebekler üzerinden SGK'yı dolandıran çeteye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şebekeye üyesi doktor, hemşire ve yöneticiler yakalandı. Sağlıktaki skandalla ilgili soruşturma tamamlanırken yeni detaylar da ortaya çıktı.

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan 2’si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı ‘Yenidoğan bebek çetesi’ hakkında örgüt lideri F.S. ve İ.G. için ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli için ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul ve Tekirdağ​'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık​, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

Örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi.

ŞOKE EDEN KONUŞMALAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre soruşturma kapsamında şüpheliler arasında geçen konuşmalar da fezlekede yer aldı. Örgüt yöneticisi F.S. ile örgüt üyesi H.D.T. arasında geçen denetimle ilgili görüşme şoke etti.

H.D.T: "Hocam şimdi bu salaklar bana yarın denetime geleceklerini söyledi. '2-3 ay sonra denmişti. Şimdi 'Sabah denetim olacak' diyorlar."

Örgüt yöneticisi F.S: "Denetimde bir şey yok ya korkma."

H.D.T: " Hocam ruhsat değişecek. Paneller değişecek. Kuvözler değişecek. Monitör yok, biliyorsun. Ben yine alanı elimden geldiği kadar hazırlayacağım."

F.S: "Hay anasını ya.."

KULLANMADIKLARI İLAÇLARI DA SGK'YA FATURA ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullanmadıkları bir sürü ilacı da kullanılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı. Örgüt üyelerinin birbiri arasında çok sayıda EFT hareketinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.