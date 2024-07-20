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Yenikapı-Kirazlı metro hattında bakım çalışması! İstanbullular dikkat! 5 Ağustos'a kadar sürecek!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:03
Yenikapı-Kirazlı metro hattında bakım çalışması! İstanbullular dikkat! 5 Ağustos&#039;a kadar sürecek!

İstanbul’daki Yenikapı-Kirazlı metro hattında bakım çalışması 5 Ağustos'a kadar sürecek. Çalışmalar 22.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanacak.

Metro hattında 5 Ağustos’a kadar sürecek çalışma başlıyor! Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı duyuruldu.

İSTANBULLULAR DİKKAT! 5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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