Yenikapı’da telefonunu düşüren genç kayalıklara sıkıştı!

02 Eylül 2024 00:23 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 00:24

Son dakika | Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! E5 Karayolu trafiğe kapatıldı

Son dakika | Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! E5 Karayolu trafiğe kapatıldı

İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı.

HATANELİK OLDU

Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.