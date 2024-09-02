Yenikapı’da telefonunu düşüren genç kayalıklara sıkıştı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 00:23 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 00:24
Yenikapı sahilde düşen telefonunu almak isteyen genç kayalıkların arasına sıkıştı. Kayalıkların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı.
HATANELİK OLDU
Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı