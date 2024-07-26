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Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:44

Son aylarda Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başıboş köpek sorunu devam ediyor. Bu kez yer Antalya oldu. Bir dükkan önünde esnaf tarafından bakılan sokak köpeklerinden birisi, genç bir kadını baldırından ısırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bölge sakinleri köpeklerin sürekli etraftakilere saldırdığını belirterek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda, akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı - 1. Resim

EVİNE GİDİYORDU

Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı.

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı - 2. Resim

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı - 3. Resim

Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı - 4. Resim

BAŞKALARINA DA SALDIRDILAR

Diğer yandan olayın meydana geldiği yerde bulunan bir iş yerinde beslendiği belirtilen sokak köpeklerinin daha öncede başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkese saldırdığı, tüm uyarılara rağmen köpekleri besleyen iş yeri sahibinin saldırıya uğrayan kişileri suçladığı iddia edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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