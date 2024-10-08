Yer Arnavutköy! Kadına şiddet son bulmuyor: Sokak ortasında yumruklandı, çevredekiler film gibi izledi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:56
İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı kişinin otomobilinden inen kadın hızla yürürken, arkasından gelen kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadını o anlarda yardım çığlıklarını duyan bekçiler kurtardı.
Seyir halindeki otomobilde bir kişiyle tartışan kadın, araçtan indi. Kadının otomobilden inmesine öfkelenen kişi, peşinden koştu.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Çevredekilere aldırış etmeyen saldırgan, kadının başına yumruk atmaya başladı. O anda çevrede bulunanların kadına yardım etmemesi ve elleri cebinde saldırıyı izlemesi dikkat çekti.
BEKÇİLER KURTARDI, KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yardım çığlıklarını duyarak koşan bekçiler kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis merkezine götürülen şüpheliden darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı