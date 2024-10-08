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Yer Arnavutköy! Kadına şiddet son bulmuyor: Sokak ortasında yumruklandı, çevredekiler film gibi izledi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:56

İstanbul Arnavutköy'de tartıştığı kişinin otomobilinden inen kadın hızla yürürken, arkasından gelen kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadını o anlarda yardım çığlıklarını duyan bekçiler kurtardı.

Seyir halindeki otomobilde bir kişiyle tartışan kadın​, araçtan indi. Kadının otomobilden inmesine öfkelenen kişi, peşinden koştu.

 

Yer Arnavutköy! Kadına şiddet son bulmuyor: Sokak ortasında yumruklandı, çevredekiler film gibi izledi - 1. Resim

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Çevredekilere aldırış etmeyen saldırgan, kadının başına yumruk​ atmaya başladı. O anda çevrede bulunanların kadına yardım etmemesi ve elleri cebinde saldırıyı izlemesi dikkat çekti.

Yer Arnavutköy! Kadına şiddet son bulmuyor: Sokak ortasında yumruklandı, çevredekiler film gibi izledi - 2. Resim

BEKÇİLER KURTARDI, KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yardım çığlıklarını duyarak koşan bekçiler kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis merkezine götürülen şüpheliden darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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