Yer Düzce... Beton mikseri, otomobili biçti: 1 ölü, 1 yaralı

29 Haziran 2024 01:13 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 01:18

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Yakaköyü mevkiinde feci bir kaza eydana geldi. Düzce’den Akçakoca istikametine giden Yıldıray Y. idaresindeki beton mikseri Yakaköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen Yüksel Karadeniz idaresindekiotomobili biçti.

Beton mikseri daha sonra kanalı aşıp yol kenarında ki 2 elektrik direği ve 5 ağacı parçalamasının ardından fındıklığa uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yüksel Karadeniz ve beton mikserinde sıkışan Yıldıray Y. itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, beton mikserinin sürücüsü ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARACIN YARISI YOK OLDU

Kazada otomobilin motorunun yerinden söküldüğü ve aracın yarısının yok olduğu görüldüğü. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazada hayatını kaybeden Yüksel Karadeniz’in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.